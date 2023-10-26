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"صندوق الاستثمارات" وبيريللي يؤسسان أول مصنع عالمي للإطارات في المملكة

صندوق الاستثمارات العامة
صندوق الاستثمارات العامة
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أعلن صندوق الاستثمارات العامة، وشركة بيريللي للإطارات، توقيع اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس مصنع للإطارات في المملكة.
وتبلغ حصة الصندوق منه 75 في المائة، في حين ستمتلك بيريللي 25 في المائة، كما ستكون شريكا تقنيا استراتيجيا لدعم تطور المشروع، عبر توفير الخبرات الفنية والتجارية.اضافة اعلان


يبدأ إنتاج المصنع في 2026

ويبدأ إنتاج المصنع الإنتاج في 2026، وتشمل منتجاته تصنيع الإطارات عالية الجودة التي تحمل العلامة التجارية لبيريللي، والمخصصة لمركبات نقل الركاب، كما سينتج المشروع إطارات تحمل علامة سعودية جديدة موجهة للأسواق المحلية والإقليمية.
وتبلغ القيمة التقديرية للاستثمارات في المشروع ملياري ريال، وسيكون له تأثير محايد على أهداف بيريللي لتقليص المديونية حتى 2025.


قطاع سيارات عالمي في المملكة

وتمثل الاتفاقية خطوة لتحقيق هدف جعل السعودية مركزا عالميا لتصنيع السيارات بحلول 2030، كما يظهر أثر الصندوق في قيام قطاع السيارات على مستوى عالمي بالمملكة، عبر قيادة التحول على مستوى القطاع وتعزيز القدرات المحلية في مجالي التصنيع والبنية التحتية.


تصنيع السيارات في المملكة

ومن أبرز الاستثمارات في هذا المجال، إعلان الصندوق وهيونداي توقيع اتفاقية مشروع مشترك لإنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات في المملكة باستثمارات 1.8 مليار ريال.
كما أعلن الصندوق إطلاق الشركة الوطنية للاستثمار في قطاع السيارات والتنقل "تسارع"، لتطوير القدرات المحلية لسلاسل إمداد قطاع السيارات والتنقل في المملكة.


صناعة السيارات الكهربائية

وعمل على العديد من الاستثمارات في قطاع التنقل، ومنها الاستثمار في شركة "سير" أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، بجانب الاستثمار في شركة "لوسِد" للسيارات الكهربائية، والتي افتتحت في المملكة أول مصنع عالمي لها لإنتاج السيارات الكهربائية.
وتقدر القدرة الانتاجية للمصنع بـ 3.5 مليون إطار سنويا، حيث يسهم المصنع إيجابيا في الاقتصاد الوطني، مع التزامه بالاستدامة البيئية. وسيكون المشروع ركيزة لجذب المزيد من الاستثمارات النوعية إلى المملكة.


أول مصنع دولي رفيع المستوى للإطارات

وينسجم المشروع مع استراتيجية بيريللي للتصنيع محليا في أسواقها الرئيسية، وستكون الشركة بذلك أول مصنع دولي رفيع المستوى للإطارات يُطلق عمليات إنتاجه في المملكة.

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