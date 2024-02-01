صلاة الاستسقاء.. ماذا قال ابن عثيمين عن أدائها فردًا مع قلب "الشماغ"؟

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أوضح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين (رحمه الله)، حكم صلاة الإنسان للاستسقاء فردًا مع قلب الشماغ.





هل يجوز للإنسان صلاة الاستسقاء فردًا؟ اضافة اعلان



الحكمة من الجماعة في صلاة الاستسقاء



قلب الشماغ في صلاة الاستسقاء



وأوضح رحمه الله في فتوى منشورة على موقعه الرسمي، أنه بناءً على كلام الفقهاء رحمهم الله فيجوز أن يصلي الإنسان صلاة الاستسقاء فردًا، أو مع أهله في البيت، أو في المدرسة.وأكد أن السُنة والأكمل أن يجتمع المسلمون في مكان واحد، على إمام واحد، ويسألون الله؛ لأنه كلما كثر الجمع واتحدوا كان أقرب إلى الإجابة.ونصح الجميع أن يحضروا إلى مصلى العيد للاستسقاء، ومشيرًا إلى أن الفقهاء قالوا: "يخرج إلى مصلى العيد ومعه الشيوخ، والصبيان المميزون، وأهل الصلاح"؛ لأن ذلك أقرب إلى الإجابة، فالحضور هو الأفضل.وبين رحمه الله أن الظاهر هو عدم قلب الشماغ أثناء صلاة الاستسقاء؛ لأنه ليس رداءً ولا لباسًا على الجسم فهو يشبه العمامة على الرأس.