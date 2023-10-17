صرف 48 مليون ريال لنحو 8 آلاف مواطن مستفيد من دعم الشهادات الاحترافية

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية، أن 8376 مواطنًا ومواطنة استفادوا من منتج دعم الشهادات المهنية الاحترافية خلال الأشهر الثماني الأولى من العام الجاري بنسبة نمو 149%. اضافة اعلان





48 مليون ريال حجم التعويض المالي

وذلك مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2022م التي بلغ فيها عدد المستفيدين 3365؛ كما بلغ حجم التعويض المالي للمستفيدين نحو 48 مليون ريال مقارنة بنحو 21 مليون ريال في الفترة نفسها من 2022.





153 شهادة في مجالات نوعية





رفع كفاءة القوى الوطنية



ووصل عدد الشهادات المعتمدة ضمن منتج الشهادات المهنية الاحترافية إلى 153 شهادة في عدة مجالات نوعية وتخصصات مختلفة في قطاعات الأعمال.ويأتي المنتج استجابة لمتطلبات سوق العمل، وتزويد القوى الوطنية بمهارات معرفية ومهنية جديدة.ويتكامل منتج دعم الشهادات المهنية الاحترافية مع برامج الصندوق الأخرى في رفع كفاءة القوى الوطنية، ونشر مفهوم التدريب الاحترافي، وزيادة التنافسية بين الأفراد للتخصص والتطوير المهني.بالإضافة إلى زيادة إنتاجية سوق العمل، للوصول إلى المعايير الدولية، وخلق فرص وظيفية من خلال التطوير والإحلال.