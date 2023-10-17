الثلاثاء، 02 ربيع الثاني 1445 ، 17 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

صرف 48 مليون ريال لنحو 8 آلاف مواطن مستفيد من دعم الشهادات الاحترافية

هدف
صندوق تنمية الموارد البشرية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية، أن 8376 مواطنًا ومواطنة استفادوا من منتج دعم الشهادات المهنية الاحترافية خلال الأشهر الثماني الأولى من العام الجاري بنسبة نمو 149%.اضافة اعلان


48 مليون ريال حجم التعويض المالي

وذلك مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2022م التي بلغ فيها عدد المستفيدين 3365؛ كما بلغ حجم التعويض المالي للمستفيدين نحو 48 مليون ريال مقارنة بنحو 21 مليون ريال في الفترة نفسها من 2022.


153 شهادة في مجالات نوعية

ووصل عدد الشهادات المعتمدة ضمن منتج الشهادات المهنية الاحترافية إلى 153 شهادة في عدة مجالات نوعية وتخصصات مختلفة في قطاعات الأعمال.
ويأتي المنتج استجابة لمتطلبات سوق العمل، وتزويد القوى الوطنية بمهارات معرفية ومهنية جديدة.


رفع كفاءة القوى الوطنية

ويتكامل منتج دعم الشهادات المهنية الاحترافية مع برامج الصندوق الأخرى في رفع كفاءة القوى الوطنية، ونشر مفهوم التدريب الاحترافي، وزيادة التنافسية بين الأفراد للتخصص والتطوير المهني.
بالإضافة إلى زيادة إنتاجية سوق العمل، للوصول إلى المعايير الدولية، وخلق فرص وظيفية من خلال التطوير والإحلال.

اقرأ أيضا

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
1:43 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

منح 300 مواطن ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة "الثالثة" لهذا السبب

ظام فارس
1:36 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

التعليم: تعديل موعد استيفاء شروط ترقية المعلمين

56556
1:25 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

سجن وغرامة وترحيل.. "الجوازات" تصدر 15 ألف قرار ضد هؤلاء

النيابة العامة - جديد
1:20 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

خانوا الأمانة.. النيابة العامة تطيح بتنظيم إجرامي مكون من 14 شخصًا

اقرأ أيضا

أخبار السعودية.. غرامة عدم وجود مسجد بمحطات الوقود ومقترح لتقليص ساعات العمل الأسبوعية

قرار مهم من "الحج" بشأن تأشيرة الزيارة الإلكترونيّة للمعتمرين الأتراك

المملكة تمنح التأشيرة الإلكترونية لموطني 6 دول جديدة

لكافة المؤهلات.. المستشفى التخصصي يطرح 149 وظيفة

5 آلاف ريال غرامة عدم وجود مسجد وقهوة ومطعم في محطات الوقود

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

وزارة الموارد البشرية 12:56 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

توضيح مهم لـ"الموارد البشرية" بشأن التقديم كفرد مستقل في الضمان الاجتماعي

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 7:36 ص الإثنين، 16 أكتوبر 2023

تمكين 61 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي في سوق العمل

الموارد البشرية 2:36 م السبت، 14 أكتوبر 2023

هل ساند يحسب من الدخل؟.. "الموارد البشرية" تجيب

الموارد البشرية1 3:52 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

إعفاء أبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي من رسوم اختبار القياس

اقرأ أيضا

F8n_JcBWAAAW7cl
11:30 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

ارتكبوا هذا الأمر.. شرطة الرياض تتحرك للقبض على 3 أشخاص

درجات الحرارة
10:22 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

أعلاها 40 مئوية.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

أهم 10
9:20 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. 88 سؤالاً تحدد أهلية رخص الوظائف التعليمية وسبب "نقصان" حساب المواطن

رياح مثيرة للأتربة والغبار
9:17 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

"الأرصاد" يُحذر من أتربة مثارة على مكة والشرقية لـ 6 مساءً

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
1:32 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

توضيح من حساب المواطن للمتواجدين خارج المملكة لأسباب صحية

56556
1:25 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

سجن وغرامة وترحيل.. "الجوازات" تصدر 15 ألف قرار ضد هؤلاء

النيابة العامة - جديد
1:20 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

خانوا الأمانة.. النيابة العامة تطيح بتنظيم إجرامي مكون من 14 شخصًا

أخبار السعودية
12:50 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. غرامة عدم وجود مسجد بمحطات الوقود ومقترح لتقليص ساعات العمل الأسبوعية

واتساب 2
11:49 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

تحقق من موبايلك.. "واتساب" يتوقف عن أجهزة آيفون وأندرويد القديمة بهذا الموعد

الراتب -- ريال - الموارد
11:04 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

براتب 13 ألف ريال.. الهيئة الملكية بالجبيل تطرح وظائف شاغرة لهؤلاء