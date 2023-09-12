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صرف مكافآت للطلاب من ذوي الإعاقات الجسيمة والصحية

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صرف مكافآت للطلاب
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أقرت وزارة التعليم، صرف مكافآت للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من ذوي الإعاقات الجسيمة والصحية، وفق تصنيف الإعاقات والضوابط والشروط.اضافة اعلان
وفيما يلي مبالغ المكافآت للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة من طلاب التعليم الخاص وذوي الإعاقة الجسيمة والصحية من طلاب التعليم العام:


قيمة المكافأة المصروفة:

-المرحلة الابتدائية ( ٦٠٠ ) ريال شهريًا.
-المرحلة المتوسطة ( ٧٥٠ ) ريالاً شهريًا.
-المرحلة الثانوية (۹۰۰ ) ريال شهريًا.
وذلك في حال عدم سكن الطلاب في الأقسام الداخلية. 
-المرحلة الابتدائية (۱۸۰) ريالاً شهريًا.
- المرحلة المتوسطة (۲۷۰) ريالاً شهريًا.
- المرحلة الثانوية (٣٦٠) ريالاً شهريًا 
وذلك في حال سكن الطلاب في الأقسام الداخلية.


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