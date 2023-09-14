صباح اليوم.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على شمال جدة

أ أ
مع استمرار الأجواء المتقلبة والطقس غير المستقر، تساقطت، صباح اليوم الخميس، أمطار غزيرة مصحوبة برياح وسيول وحبات البرد على محافظة جدة بمنطقة مكة
المكرمة.
أمطار غزيرة على جدة
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل
الاجتماعي، كيف تعرضت جدة لأمطار غزيرة ورياح نشطة.
أمطار
وسيول ورياح متربة على 4 مناطق
وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.
الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر
فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول
أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في
أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.
امطار شمال #جدة قبل قليل pic.twitter.com/UyudsRrle7— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) September 13, 2023