صباح اليوم.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على شمال جدة

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مع استمرار الأجواء المتقلبة والطقس غير المستقر، تساقطت، صباح اليوم الخميس، أمطار غزيرة مصحوبة برياح وسيول وحبات البرد على محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة. اضافة اعلان





أمطار غزيرة على جدة



أمطار وسيول ورياح متربة على 4 مناطق



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت جدة لأمطار غزيرة ورياح نشطة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.