الإثنين، 10 ربيع الأول 1445 ، 25 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

صباح اليوم.. شاهد الضباب والشبورة المائية تغطي سماء جدة

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الشبورة المائية والضباب في سماء جدة
أ أ
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استمرارًا للأجواء المتقلبة وللطقس غير المستقر، شهدت سماء جدة، صباح اليوم، تكون الضباب والسحب الركامية مع الشبورة المائية التي غطت سماء المدينة.اضافة اعلان
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف غطى الضباب والشبورة المائية سماء محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

الأرصاد يحذر من شبورة وضباب

أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من توقعات بتكون شبورة مائية وضباب على مكة "جدة" وجازان وتبوك والشرقية حتى صباح اليوم.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.


أمطار رعدية ورياح متربة على 5 مناطق

وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.


الدفاع المدني يطالب بأخذ الحيطة والحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على عدد من مناطق المملكة.
 وأوضحت أنه يتعين أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددة على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.


الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات

وطالبت بالابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم الأنحاء.

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