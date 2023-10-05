صباح اليوم.. شاهد الضباب الكثيف يحجب الرؤية في ينبع بالمدينة

أ أ

شهدت محافظة ينبع، صباح اليوم، حالة من الضباب الكثيف الذي كسى المدينة وشوارعها وطرقاتها، وحجب الرؤية تمامًا، وسط أجواء متقلبة وطقس غير مستقر. اضافة اعلان

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت ينبع بالمدينة، لضباب كثيف غطى الأجواء وحجب الرؤية.





سحب ممطرة ورياح نشطة على 6 مناطق



سماء غائمة وسحب ممطرة



ضباب كثيف وشبورة مائية



سحب ممطرة ورياح نشطة



رياح متربة على الشرقية



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد - بمشيئة الله تعالى - أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة.وأوضح المركز أن هذه الحالة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.وكان المركز قد نبه، في وقت مبكر من صباح اليوم، إلى حالة من الضباب والشبورة المائية على منطقة المدينة المنورة خاصة محافظات ينبع والرايس.في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية.