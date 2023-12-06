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صاروخ عسكري في حديقة منزل.. هكذا كانت نهايته بعد 100 عام!

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الصاروخ ظل بالحديقة لـ 100 عام
أ أ
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عثر خبراء المفرقعات على صاروخ داخل حديقة منزل في ويلز يعود لأكثر من قرن من الزمان.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنها أزالت "مقذوفًا بحريًا" يبلغ وزنه 29 كجم من داخل حديقة منزل في منطقة ميلفورد هافن بمدينة بيمبروكشاير.اضافة اعلان
وكان جيفري إدواردز ( 77 عامًا) وزوجته سيان يعتقدان،أن الصاروخ "دمية". 
وقال الرجل الذي الذي يعيش في المنزل منذ 41 عامًا، لهيئة الإاعة البريطانية (بي بي سي)، إن المالكين السابقين - عائلة موريس - أخبروه أن الجسم موجود في الفناء منذ عقود.

صاروخ عسكري خامل

وكان يُعتقد منذ فترة طويلة أن الجسم هو عبارة عن صاروخ عسكري خامل من القرن التاسع عشر، لكن ضابط شرطة أخبر الزوجين الأسبوع الماضي أن وزارة الدفاع بحاجة إلى فحصه.
وقام فريق من خبراء المفرقعات بزيارة المنزل وقرروا أن الصاروخ حي، ولكن به شحنة صغيرة جدًا. قبل أن يتم نقله إلى مقلع قديم وتفجيره.

صديق قديم

قال إدواردز: "لقد كان صديقًا قديمًا. أنا آسف جدًا لأن الشيء القديم المسكين قد تحطم إلى أشلاء".
وأوضح أن المسؤولين أخبروه أن الصاروخ جاء من سفينة حربية بريطانية ويعود تاريخه إلى الفترة ما بين 1880 و1890.
وأكدت وزارة الدفاع تدمير "المقذوف البحري" على يد متخصصين.

 

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