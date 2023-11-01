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شلالات حائل تجذب الأنظار.. تدفق الأمطار بمنطقة الشملي

2023-11-01_01-27-28
السيول
أ أ

أظهر مقطع فيديو لقطات لسيول وشلالات غرب منطقة ⁩ ⁧الشملي في حائل بعد هطول الأمطار عليها.
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جريان السيول:


وكشف الفيديو لحظة جريان السيول وتدفق المياه بغزارة من الشلال في مشهد رائع .

وأبانت لقطات من الفيديو ، حضور المواطنين بسياراتهم إلى منطقة الشلالات غرب الشملي ، للاستمتاع بمنظرها البديع .

أمطار على معظم مناطق المملكة:


في وقت سابق، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذير عاجلًا من حالة مطرية قوية على معظم مناطق المملكة.

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس" أن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار تتفاوت شدتها من متوسطة إلى غزيرة.

وأضافت أن الحالة المطرية المتوقعة تبدأ من يوم غد الأربعاء وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.

"الدفاع المدني" يدعو لتوخي الحيطة والحذر

ودعت إلى توخي الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية

وطالبت بضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.



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