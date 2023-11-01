شلالات حائل تجذب الأنظار.. تدفق الأمطار بمنطقة الشملي

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أظهر مقطع فيديو لقطات لسيول وشلالات غرب منطقة ⁩ ⁧الشملي في حائل بعد هطول الأمطار عليها.

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جريان السيول:



أمطار على معظم مناطق المملكة:



"الدفاع المدني" يدعو لتوخي الحيطة والحذر



استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية



وكشف الفيديو لحظة جريان السيول وتدفق المياه بغزارة من الشلال في مشهد رائع .وأبانت لقطات من الفيديو ، حضور المواطنين بسياراتهم إلى منطقة الشلالات غرب الشملي ، للاستمتاع بمنظرها البديع .في وقت سابق، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذير عاجلًا من حالة مطرية قوية على معظم مناطق المملكة.وأوضحت على حسابها في منصة "إكس" أن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار تتفاوت شدتها من متوسطة إلى غزيرة.وأضافت أن الحالة المطرية المتوقعة تبدأ من يوم غد الأربعاء وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.ودعت إلى توخي الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.وطالبت بضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.





