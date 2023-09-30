شكاوى بشأن الحرارة الزائدة في هواتف آيفون 15 برو

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تصاعدت الشكاوى المتعلقة بارتفاع درجة حرارة هواتف آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس في أثناء الاستخدام.

ورصدت وكالة بلومبيرج وصحيفة وول ستريت جورنال في تقارير أخيرة شكاوى بعض العملاء، مع الإشارة إلى الأسباب المحتملة، ولكن يصعب حتى الآن معرفة عدد الأجهزة المتأثرة بالمشكلة. اضافة اعلان





الحرارة الزائدة



وبدأت شكاوى الحرارة الزائدة في هواتف آيفون 15 برو مع بدء إطلاقها في الأسواق العالمية يوم 22 سبتمبر الماضي.وقالت وكالة بلومبيرج في تقريرها إن ارتفاع درجة حرارة هواتف آيفون 15 برو قد يكون أحد أسبابه عملية إعداد هواتف آيفون الجديدة عند بدء استخدامها، مما يعني أن المشكلة قد تكون أحيانًا مؤقتة.ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن أحد العملاء شهادته بارتفاع درجة حرارة هاتف آيفون 15 برو ماكس الخاص به، حتى بعد مرور عدة أيام على بدء استخدام الهاتف.