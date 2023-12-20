شروط وطريقة تجديد شهادة امتثال المباني

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أعلنت منصة بلدي أنه سيتم تنفيذ إطلاق شهادة امتثال المباني بشكل رسمي على جميع المباني المملوكة للأفراد والشركات المتواجدة في الشوارع التجارية، مع استثناء الفلل السكنية. اضافة اعلان

وأشارت البلدية إلى أن الهدف من هذه الخدمة هو تطوير المشهد الحضري في المملكة وتوفير بيئة سكنية صحية على المدى البعيد، وقد تم تحديد مراحل ونطاقات العمل في ذلك من قبل وزارة الشؤون البلدية.





طريقة تجديد شهادة امتثال المباني



استيفاء المبنى لجميع شروط امتثال المباني



ما هي شروط الحصول على شهادة الامتثال في تصميم المباني؟



لكي نستطيع تجديد شهادة امتثال المباني عبر منصة بلدي، يجب علينا اتباع الخطوات التالية.1ـ في البداية، نقوم بتسجيل الدخول إلى بوابة منصة بلدي الإلكترونية عبر استخدام هذا الارتباط.2ـ ثم نقوم بالضغط على خدمة تجديد شهادة الامتثال للمباني.3ـ نقوم بعدها بتدوين جميع بيانات ترخيص البناء وملكية الصك وشهادة الاشغال وشهادة الامتثال للمباني، والمعلومات الأخرى المطلوبة في نموذج تجديد شهادة امتثال المباني.4ـ تقديم بيان باستيفاء جميع مقومات التقييم5ـ يتمتع صاحب المبنى بالحرية في تقديم تقرير تقني من خلال مكتب هندسي معتمد رسمياً، يوضح مدى استيفاء المبنى لجميع شروط شهادة امتثال المباني.6ـ إذا لم يُقَدَّم التقرير الفني، يجب على صاحب المبنى أن يحدد موعدًا لزيارة ميدانية للمبنى عبر المنصة، ستُجرَى هذه الزيارة من قِبَل مراقب الأمانة أو البلدية، وذلك للتحقق من صحة البيانات التي تم إدخالها في الطلب.7ـ يجب الحصول على موافقة من السلطات المحلية أو البلدية على الطلب المقدم.8ـ من ثم، يتم إصدار شهادة امتثال المباني للمبنى.من بين المتطلبات الضرورية للحصول على شهادة الامتثال لتصميم المباني تشمل ما يلي:1ـ يجب ألا يكون هناك نوافذ غير مطابقة للجيران.2ـ يجب أن يتراوح ارتفاع سترة السطح بين 1.5 إلى 2.1 متر.3ـ يجب أن يتطابق معدل الارتدادات الطبيعة مع الرخصة والمخططات المعتمدة دون أي تعديات.