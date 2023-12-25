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شروط وطريقة التقديم على تأشيرة عمالة منزلية عبر "مساند"

مساند
منصة مساند
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أعلنت منصة "مساند" عن شروط التقديم على تأشيرة عمالة منزلية، حيث أكدت على أن تكون الكفاءة المالية لا تقل عما هو محدد كالتالي: اضافة اعلان

التقديم على تأشيرة عمالة منزلية

-  رصيد لا يقل عن 40 ألف ريال للفيزة الأولى
- ⁠ راتب 7 آلاف ريال ورصيد 60 ألف ريال للفيزة الثانية
- ⁠ راتب 25 ألف ورصيد 200 ألف للفيزة الثالثة.

استقدام العمالة المنزلية

وكانت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، أكدت أن مسؤولية الاستقدام مقتصرة على المكاتب والشركات المرخص لها بالاستقدام.
جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد بشأن إمكانية استقدام عاملة من بنجلاديش عبر مساند مباشرة.
وأجابت منصة مساند، بقولها: "مسؤولية الاستقدام مقتصرة على المكاتب والشركات المرخص لها بالاستقدام، كما يمكنك معرفة مكاتب وشركات الاستقدام المصرح لها من خلال مساند".

رسوم تأشيرة الاستقدام

وفي وقت سابق، أكدت "منصة مساند"، أنه لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة تم استخدامها من قبل.
جاء ذلك في رد من مساند، على سؤال مستفيد قال فيه: "لدي تأشيرة عاملة وتم تسجيل خروج نهائي قبل نهاية فترة التجربة؟ هل يمكن إلغاء التأشيرة واسترداد المبلغ؟".

لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة تم استخدامها

وأجابت منصة مساند، بقولها: "إنه لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة تم استخدامها، كما يمكنك الاطلاع على حالة التأشيرة من خلال حسابك لدى مساند".
كذلك أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، أن خدمة نقل كفالة عاملة منزلية لطفل التأهيل غير متوفرة حاليا.

نقل كفالة العمالة


جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن إمكانية نقل كفالة العاملة المنزلية من طفل تأهيل لآخر.
وأجابت منصة مساند، بقولها: "بخصوص استفسارك الخدمة غير متاحة حاليا ، وجاري العمل على دراسة الحالات المستثناة وسيتم التحديث عند الاطلاق:".
كذلك أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند"، أن الاستقدام للعمالة المنزلية متاح حاليا من دولة سيراليون..

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