شروط قبول الأعذار للتغيب عن اختبار نصف العام الدراسي

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انطلقت اليوم الأحد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1445هـ في كافة المراحل الدراسية والتي تستمر حتى الخميس القادم. اضافة اعلان





اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني



شروط قبول الأعذار للتغيب عن الاختبارات



رصد الدرجات في نظام نور الإلكتروني



وتؤدى الاختبارات ضمن اليوم الدراسي دون الاخلال باليوم الدراسي، وفقًا لتعليمات وزارة التعليم.وكشف دليل الاختبارات عن حالات قبول الأعذار للطالب المتغيب عن الاختبارات، وهي:- تقديم الطالب تقارير طبية معتمدة تثبت أن ظروفه المرضية منعته من تأدية جميع الاختبارات أو بعضها.- أن يكون الطالب مرافقًا لأحد أفراد عائلته المنوم في المستشفى، في حالة صلة القرابة من الدرجة الأولى "أب، أم، أخ، جد، ابن، زوج..."، بموجب التقرير الطبي المعتمد، سواء من داخل البلاد أو خارجها.- من يتوفى أحد أفراد عائلته أثناء الاختبارات، أو قبل انعقادها بفترة وجيزة، وتكون صلة القرابة من الدرجة الأولى.- من يتعرض للتعطيل من قبل الجهات الأمنية بسبب حادث مروري أو ما شابه، بعد إثبات ذلك بخطاب رسمي من الجهات الأمنية.- الحالات المرضية أو الاستثنائية التي يقدرها مدير المدرسة، أو لجنة التوجيه الطلابي بالمدرسة.ونبهت وزارة التعليم على الإدارات التعليمية برصد الدرجات في نظام نور الإلكتروني فور الانتهاء من الاختبارات.وحددت 6 من رجب القادم، ليكون آخر موعد لإدخال جميع معايير التقويم ودرجات أعمال السنة للمراحل الدراسية الثلاث كافة.ويحصل الطلاب والمعلمون على إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم 22 من جمادي الآخر الموافق 4 من يناير 2024.