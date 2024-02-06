شروط التسجيل في برنامج تطوير القيادات بالقطاع اللوجستي

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أعلنت الأكاديمية السعودية اللوجستية، عن بدء التسجيل للدفعة السادسة من البرنامج التنفيذي لتطوير القيادات في القطاع اللوجستي. اضافة اعلان





بدء التسجيل في الدفعة السادسة لبرنامج تطوير القيادات



كيفية التسجيل في برنامج تطوير القيادات بالقطاع اللوجستي



البرنامج يهدف إلى تطوير القيادات الوطنية بالقطاع اللوجستي



3 مراحل للبرنامج



واشترطت الأكاديمية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على خبرة تزيد عن 5 سنوات في المجال اللوجستي، ومتقنًا للغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.وهذا البرنامج مخصص للقادة في القطاع اللوجستي بالشراكة مع مركز ZLC ومعهد MIT.ويتضمن أكثر من 90 ساعة تدريبية مكثفة مع أفضل الخبراء، بهدف التعرف على أفضل الممارسات في بناء تصميم وتشغيل الخدمات اللوجستية.ويقوم البرنامج بتقديم زيارات ميدانية والاطلاع على التجارب الدولية، وبناء شبكة علاقات مهنية من خلال تبادل الخبرات.نظرا للإقبال الكبير على البرنامج التنفيذي، ورغبة في خلق مزيد من الفرص التأهيلية لقياداتنا الوطنية، أعلنت الأكاديمية السعودية اللوجستية عن انطلاق التسجيل للدفعة السادسة للبرنامج التنفيذي لتطوير القيادات في القطاع اللوجستي بالشراكة مع معهد ZLC-MIT.ويعد البرنامج أحد البرامج النوعية التي تنفذ على مستوى المنطقة بوصفه برنامجًا تنفيذيًا متخصصًا، ويهدف لتطوير القيادات الوطنية بالقطاع اللوجستي، ويأتي بالشراكة بين مركز ZLC ومعهد MIT.ويتكون البرنامج من 3 مراحل، تبدأ المرحلة الأولى -عن بعد- يوم الاثنين 29 من صفر 1445هـ الموافق 2 من سبتمبر 2024 وتستمر أسبوعين.

والمرحلة الثانية ستبدأ في 13 من ربيع الأول 1446 هـ الموافق 16 من سبتمبر 2024 في مدينة سرقسطة بإسبانيا، وتستمر أسبوعين.

كما يختتم البرنامج مدته الدراسية بالمرحلة الأخيرة التي تستمر شهرًا -عن بعد- يوم الاثنين 27 من ربيع الأول 1446هـ الموافق 30 من سبتمبر 2024.





رابط التسجيل في برنامج تطوير القيادات

