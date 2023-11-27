الإثنين، 13 جمادى الأولى 1445 ، 27 نوفمبر 2023

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شروط استحقاق دعم حساب المواطن 1445

حساب المواطن - التسجيل
حساب المواطن
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في ديسمبر 2017، بدأ تفعيل حساب المواطن كبرنامج حكومي يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطن، وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط..

وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.اضافة اعلان


شروط استحقاق دعم حساب المواطن 1445

- أن يكون المسجل مواطنًا سعودي الجنسية - يُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل
- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا تتجاوز إقامته خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية
- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون
- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة
- ألا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعان أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)
- ألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال
المطلقات والأرامل – يجب الآتي:
- إرفاق المستندات المطلوبة، والتي تثبت الحالة الاجتماعية للمتقدمة، مثل صك إعالة أبناء، أو صك الطلاق
- أما المرأة المهجورة، فللتسجيل يجب عليها إرفاق صك هجران صادر من المحكمة.


المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

– الهوية الوطنية وكارت العائلة.
– معلومات عن العمل والراتب.
– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.


خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

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