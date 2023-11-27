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في ديسمبر 2017، بدأ تفعيل حساب المواطن كبرنامج حكومي يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطن، وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط..

وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة. اضافة اعلان







شروط استحقاق دعم حساب المواطن 1445



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

