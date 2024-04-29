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شركة فايزر السعودية تحصل على اعتماد "أفضل بيئة عمل بالمملكة

فايزر
فايزر
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حصدت شركة فايزر السعودية التابعة لشركة فايزر العالمية للأدوية الحيوية والبحوث اعتماد "أفضل بيئة عمل" من قبل منظمة Best Place to Work للسنة الثانية على التوالي.اضافة اعلان

أفضل الأماكن للعمل في المملكة:

جاء ذلك باعتبارها واحدة من أفضل الأماكن للعمل في المملكة لعام 2024، حيث حصلت الشركة على تقدير عالٍ لبيئتها العملية المريحة والداعمة للموظفين، مما يعكس التزامها بتعزيز النجاح والتطور الشخصي لموظفيها.
ويعد تقييم أفضل أماكن العمل أحد النماذج الأكثر استخدامًا في العالم لفهم تجربة الموظفين في مكان عملهم. وتشير الشهادة إلى صوت الموظفين وتوضح أن الشركة هي "صاحب العمل المفضل".
 ويتم منح الشهادة المرغوبة إلى المنظمات التي لديها أفضل ممارسات الأشخاص في فئتها وتوفر تجارب متميزة للموظفين.

شركة فايزر السعودية:

خلال التقييم، حصلت شركة فايزر السعودية على درجات متميزة في العديد من جوانب مكان العمل، والتي منها خلق بيئة عمل توفر الدعم والشعور بالفخر لجميع الموظفين العاملين فيها.
وتؤكد الشهادة من جديد التزام شركة فايزر السعودية بخلق بيئة عمل تساعد الموظف على الازدهار وتحقيق إمكانيته بأكمل وجه. وينعكس تفاني الشركة تجاه موظفيها في قيم فايزر الأربع (الشجاعة، والتميز، والإنصاف، والسعادة)، مشكلة السمات المميزة لثقافتها العملية.

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