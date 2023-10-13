شركات الكهرباء ملزمة بتعويض المستهلك في حال التقصير نقدًا أو بالحسم

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ألزمت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، جميع مقدمي الخدمة، بتطبيق الدليل لضمان تحقيق المستوى المستهدف للخدمة، وتحديد التعويضات المستحقة في حال أخفق مقدم الخدمة الكهربائية. اضافة اعلان

وذلك في إطار يستهدف حفظ حقوق جميع الأطراف سواء المستهلكين أو مقدمي الخدمة الكهربائية.





دليل المعايير المضمونة لحماية المستهلك





مدد انقطاعات الخدمة الكهربائية





التعويض مباشرة دون التقدم بطلب



وصدر قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء المتضمن الموافقة على دليل المعايير المضمونة لحماية المستهلك، في إطار مراجعة الهيئة للتنظيمات بقطاع الكهرباء.وأشارت الهيئة إلى أن الدليل اشتمل على ثمانية معايير تتمثل في مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد، ومدة إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها.وشمل أيضًا عدد انقطاعات الخدمة الكهربائية والمدة المستغرقة لإعادتها، ومدة تسجيل الخدمة أو الإلغاء للمستهلك الفعلي، بالإضافة إلى مدة معالجة شكاوى الفواتير، والإشعار قبل الانقطاع المخطط له.وكذلك الخدمات المتعلقة بفصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد في الأوقات والحالات المحظورة.وأكدت الهيئة أن آلية تعويض المستهلك تتم بشكلٍ آلي من قبل مقدم الخدمة الكهربائية، وذلك من خلال الحسم من فاتورة الاستهلاك الشهرية أو الاسترداد النقدي.وأضافت، بحيث تكون التعويضات مباشرة دون الحاجة إلى قيام المستهلك بتقديم طلب تعويض.

وتتابع الهيئة التزام مقدمي الخدمة بتنفيذ أحكام الدليل بصفة دورية، وفي حال رفض مقدم الخدمة التعويض فإنه يحق للمستهلك تقديم شكوى للهيئة.





تحفيز مقدم الخدمة

