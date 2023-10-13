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صحيفة تواصل الالكترونية

شركات الكهرباء ملزمة بتعويض المستهلك في حال التقصير نقدًا أو بالحسم

شركات الكهرباء
شركات الكهرباء
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ألزمت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، جميع مقدمي الخدمة، بتطبيق الدليل لضمان تحقيق المستوى المستهدف للخدمة، وتحديد التعويضات المستحقة في حال أخفق مقدم الخدمة الكهربائية.اضافة اعلان
وذلك في إطار يستهدف حفظ حقوق جميع الأطراف سواء المستهلكين أو مقدمي الخدمة الكهربائية.


دليل المعايير المضمونة لحماية المستهلك

وصدر قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء المتضمن الموافقة على دليل المعايير المضمونة لحماية المستهلك، في إطار مراجعة الهيئة للتنظيمات بقطاع الكهرباء.
وأشارت الهيئة إلى أن الدليل اشتمل على ثمانية معايير تتمثل في مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد، ومدة إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها.


مدد انقطاعات الخدمة الكهربائية

وشمل أيضًا عدد انقطاعات الخدمة الكهربائية والمدة المستغرقة لإعادتها، ومدة تسجيل الخدمة أو الإلغاء للمستهلك الفعلي، بالإضافة إلى مدة معالجة شكاوى الفواتير، والإشعار قبل الانقطاع المخطط له.
وكذلك الخدمات المتعلقة بفصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد في الأوقات والحالات المحظورة.
وأكدت الهيئة أن آلية تعويض المستهلك تتم بشكلٍ آلي من قبل مقدم الخدمة الكهربائية، وذلك من خلال الحسم من فاتورة الاستهلاك الشهرية أو الاسترداد النقدي.


التعويض مباشرة دون التقدم بطلب

وأضافت، بحيث تكون التعويضات مباشرة دون الحاجة إلى قيام المستهلك بتقديم طلب تعويض.

وتتابع الهيئة التزام مقدمي الخدمة بتنفيذ أحكام الدليل بصفة دورية، وفي حال رفض مقدم الخدمة التعويض فإنه يحق للمستهلك تقديم شكوى للهيئة.


تحفيز مقدم الخدمة

 وأوضحت الهيئة أن صدور دليل المعايير المضمونة يأتي امتدادًا للإصلاحات الهيكلية والتنظيمية لقطاع الكهرباء في المملكة، والإسهام في تحفيز مقدم الخدمة للارتقاء بالخدمة الكهربائية.
ودعت الهيئة المستهلكين والمهتمين، بالاطلاع على تفاصيل دليل المعايير المضمونة، من خلال زيارة موقع الهيئة الإلكتروني (اضغط هنا).

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