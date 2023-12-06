شرف الزمان والمكان.. هكذا بدت الكعبة المشرفة تحت زخات المطر (فيديو)

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وثق مقطع فيديو نشرته قناة "الإخبارية"، أجواء الحرم المكي الشريف بالتزامن مع هطول أمطار الخيرة.



أمطار الحرم المكي



وأظره المقطع، هطول أمطار الخير على الكعبة المشرفة ، حيث زادتها الأمطار جمالا وبهاء، في ظل استمرار الحالة المطرية على مكة المكرمة. اضافة اعلان

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، مكة المكرمة, وكذلك على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم.



توقعات الأرصاد



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط ويصل الى أكثر من 55 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ويصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي.

