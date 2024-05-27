شرطة منطقة مكة تقبض على وافدين بتأشيرة زيارة للنصب والاحتيال بالترويج لحملات حج وهمية

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قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على وافدين بتأشيرة زيارة من الجنسية المصرية للنصب والاحتيال بالترويج لحملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت توفير سكن ونقل لغرض الحج.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة



بيان للشرطة بشأن عملية ضبط 4 أشخاص في الطائف:



جارٍ إلقاء القبض على من وثّق ونشر المحتوى المرئيّ



أصدرت شرطة محافظة الطائف، بيانًا بشأن القبض على أربعة مواطنين؛ لاعتدائهم على آخرين.وأوضح حساب الأمن العام على منصة إكس، أنه تم ضبط أربعة مواطنين؛ لاعتدائهم على آخرين بالضرب؛ بسبب خلاف بينهم.وأكد أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.وأضاف أنه جارٍ إلقاء القبض على من وثّق ونشر محتوى مرئيًا بذلك.