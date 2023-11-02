شرطة منطقة الحدود الشمالية تقبض على شخصين لترويجهما مواد مخدرة

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شرطة جدة



قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الحدود الشمالية على مواطنين لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.وفي وقت سابق، قبضت شرطة محافظة جدة على (3) مقيمين من الجنسيات اليمنية والإرترية والباكستانية و(5) مواطنين لترويجهم مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.التعاون مع الأمنوتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.