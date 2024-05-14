شرطة مكة تطيح بشخص أساء للذات الإلهية

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قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مواطن أساء للذات الإلهية، وذلك في محتوى بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.





ضبط مواطن بجدة:



عقوبة المساس بحق الله:



وفي وقت سابق، قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة، على مواطن أساء بحق الله، وتوثيق ذلك في محتوى مرئي ونشره.وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.وتضمن مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية، في مادته التاسعة، أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال، ولا تزيد على المليونين، أو بإحدى العقوبتين، كل من يرتكب مخالفة المساس بالذات الإلهية بالطعن أو الانتقاص أو السخرية أو الاستهزاء، والإساءة إلى الأنبياء أو الرسل أو أزواجهم بأي صورة من الصور، قولاً أو فعلاً.فيما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 250 ألف ريال، ولا تزيد على المليون، أو بإحدى العقوبتين، كل من تعدى على النصوص المقدسة بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل من الأشكال. أو التخريب أو الإتلاف أو التدنيس لدور العبادة، قولاً أو فعلاً.ووفقًا للمادة العاشرة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف ريال، ولا تزيد على المليون، أو بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب قولاً أو فعلاً من شأنه إحداث أي شكل من أشكال التمييز المنصوص عليها في المادة السابعة في هذا النظام.