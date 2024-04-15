شرطة محافظة جدة تقبض على شخصين لترويجهما أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي

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قبضت شرطة محافظة جدة على مقيم من الجنسية الجنوب أفريقية، ومواطن لترويجهما أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.



وفي السياق نفسه، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (80) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.



منطقة عسير:



منطقة الرياض:



منطقة جازان:



التعاون مع الأمن:

