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شرطة حائل تضبط 6 نساء ظهرن في مشاجرة بمحتوى مرئي

الشرطة
ارشيفية
أ أ


تمكنت شرطة حائل من ضبط  6 نساء ظهرن في مشاجرة بينهن في محتوى مرئي بمكان عام.

وبحسب بيان الأمن العام على منصة "إكس"، فقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهن.

امرأة عطلت حركة المرور:



وأمس السبت تمكنت دوريات الأمن بمنطقة الرياض أيضا،  من ضبط امرأة لتعطيلها حركة المرور، وذلك بعد ظهورها في محتوى مرئي.

وأوضحت شرطة الرياض أن المرأة ظهرت في محتوى مرئي أثناء تعطيلها حركة المرور في أحد الشوارع العامة، منوهة أنه جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

ازدحام مروري بسبب تصرف غريب:



وكان رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع يوثق فعل غريب من امرأة تقود مركبة بعد نزولها منها في وسط الطريق الدائري بالرياض، ما تسبب في خلق ازدحام مروري.


وأظهر مقطع الفيديو قيام المرأة بإيقاف المركبة بعرض الطريق والنزول منها ثم تحركت نحو سيارة أخرى "بيضاء اللون"، كانت متوقفة على بعد أمتار منها.


وتعطلت حركة السير في الاتجاه لمسافة طويلة، بسبب تصرف المرأة الغريب، بينما ظهر الاتجاه الآخر من الطريق الدائري في حالة انسيابية مرورية.

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