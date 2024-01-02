شرطة جدة تقبض على مخالف لنظام أمن الحدود لترويجه مواد مخدرة

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قبضت شرطة محافظة جدة على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجه (3,421) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص. اضافة اعلان





التعاون مع الأمن

