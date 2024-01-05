شرطة جدة تباشر واقعة وفاة مواطن بعد تعرضه لإطلاق نار

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باشرت الجهات الأمنية بمحافظة جدة بلاغا عن تعرض مواطن لإطلاق نار أثناء تواجده في منطقة جبلية نتج عنه وفاته.
شرطة مكة تباشر تعرض مواطن لإطلاق نار:
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وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة إن الجهات الأمنية بمحافظة جدة باشرت بلاغا عن تعرض مواطن لإطلاق النار أثناء تواجده في منطقة جبلية غير مأهولة بالسكان نتج عنه وفاته بالموقع،وجاري اتخاذ الإجراءات النظامية.
في وقت سابق، قبضت شرطة محافظة جدة على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجه (3,421) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
التعاون مع الأمن
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
وفي وقت سابق، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.
اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المواطن وإحالته للنيابة العامة:
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 300 كيلوجرام من نبات القات المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
الجهات الأمنية بمحافظة جدة تباشر بلاغًا عن تعرض مواطن لاطلاق نار نتج عنه وفاته pic.twitter.com/kQLKTIVywx— الأمن العام (@security_gov) January 4, 2024