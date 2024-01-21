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شرطة "المهد" تطيح بشخص لإتلافه جهازي رصد آلي

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
الأمن
أ أ
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ألقت شرطة محافظة المهد بمنطقة المدينة المنورة القبض على شخصً لإتلافه جهازي رصد آلي.

شرطة المهد تلقي القبض على أحد الأشخاص:اضافة اعلان


وأوضحت أنه تم إحالته للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

القبض على أشخاص دعوا إلى إثارة نعرات قبلية:



في وقت سابق، قبضت شرطة منطقة الرياض على 4 مواطنين لتوثيقهم ونشرهم محتويات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الدعوة للتجمع في مقهى ما نتج عنه إثارة لنعرات قبلية بين عدد من الأشخاص.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى الجهة المختصة.

كما قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على 6 مواطنين لتوثيقهم ونشرهم محتويات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الدعوة للتجمع في مقهيين ما نتج عنه إثارة النعرات قبلية بين عدد من الأشخاص.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهة المختصة.

وفي وقت سابق، ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على (4) أشخاص لصعودهم حافلة متوقفة بعد انتهاء مهمتها بمدينة الرياض وسرقة ما بداخلها.

وتم توثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



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