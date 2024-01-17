شرطة المدينة المنورة: ضبط 4 مقيمين تحرشوا بآخر داخل محل تجاري (فيديو)

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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، أنه إشارة إلى المحتوى
المرأي المتداول ويظهر فيه أشخاص يتحرشون بآخر في محل تجاري فإنه تم القبض عليهم.
4 مقيمين من الجنسية اليمنيةوهم 4 مقيمين من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية
بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
قبضت شرطة منطقة تبوك على مواطنَين لاتخاذهما منزلًا وكرًا لترويج مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) ومادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وضبط بحوزتهما سلاحان ناريان، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
التعاون مع الأمنوتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
وفي وقت سابق، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 180 كيلوغرامًا من نبات القات المخدر.
استكمال الإجراءات وضبط المتهمين:
وأوضحت في بيان، أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
كما تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من القبض على شخص بمنطقة عسير لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وتقديمه إلى النيابة العامة.
إحباط تهريب 90 كلجم من القات في جازان
وتكثف قوات الأمن بالمملكة مجهوداتها لمواجهة كل المخالفات وعمليات الترويج وتهريب المخدرات.
وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (90) كلجم من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
🎥 | شرطة منطقة المدينة المنورة تقبض على (4) مقيمين لتحرشهم بآخر. pic.twitter.com/PQab8KmII2— الأمن العام (@security_gov) January 17, 2024