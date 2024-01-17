شرطة المدينة المنورة: ضبط 4 مقيمين تحرشوا بآخر داخل محل تجاري (فيديو)

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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، أنه إشارة إلى المحتوى المرأي المتداول ويظهر فيه أشخاص يتحرشون بآخر في محل تجاري فإنه تم القبض عليهم.





4 مقيمين من الجنسية اليمنية



التعاون مع الأمن



استكمال الإجراءات وضبط المتهمين:



إحباط تهريب 90 كلجم من القات في جازان



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