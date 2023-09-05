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شرطة الشرقية تكشف تفاصيل فيديو تعرض طفلة للتعنيف من والدتها

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الشرطة
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علق المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، على المحتوى المرئي المتداول عن تعرض طفلة للتعنيف بالضرب من والدتها.

مباشرة الواقعة


وأضافت: تمت مباشرة الواقعة والوقوف على الحالة بالتنسيق مع وحدة الحماية الأسرية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأشارت إلى أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية، وإحالة القضية للنيابة العامة.

شرطة الشرقية :

في وقت سابق، نجحت شرطة مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية  في القبض على مقيم، وذلك بسبب ترويجه للمخدرات ومادة الميثامفيتامين “الشبو”.

وعلى االفور تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق الوافد المتهم، وجاري العرض على النيابة خلال الساعات القادمة للتحقيق معه.

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