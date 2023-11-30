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شرطة الرياض تقبض على شخص لمحاولته الاعتداء على آخرين بسلاحٍ أبيض

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
الأمن العام
أ أ
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ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، القبض على شخص لمحاولته الاعتداء على آخرين بسلاحٍ أبيض بحوزته في أحد المتنزهات البرية. اضافة اعلان

تفاصيل الواقعة

وتبين من إجراءات الاستدلال أن الحادثة وقعت منذ أيام في محافظة المزاحمية، على ما أفاد حساب الأمن في منصة "إكس".
وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة.

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