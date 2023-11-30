شرطة الرياض تقبض على شخص لمحاولته الاعتداء على آخرين بسلاحٍ أبيض

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ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، القبض على شخص لمحاولته الاعتداء على آخرين بسلاحٍ أبيض بحوزته في أحد المتنزهات البرية. اضافة اعلان





تفاصيل الواقعة



🎥 | إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تقبض على شخص لمحاولته الاعتداء على آخرين بسلاحٍ أبيض في محافظة المزاحمية. pic.twitter.com/Ol72uqK6rF November 30, 2023

وتبين من إجراءات الاستدلال أن الحادثة وقعت منذ أيام في محافظة المزاحمية، على ما أفاد حساب الأمن في منصة "إكس".وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة.