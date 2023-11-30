شرطة الرياض تقبض على شخص لمحاولته الاعتداء على آخرين بسلاحٍ أبيض

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ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، القبض على شخص لمحاولته الاعتداء على آخرين بسلاحٍ أبيض بحوزته في أحد المتنزهات البرية.
تفاصيل الواقعةوتبين من إجراءات الاستدلال أن الحادثة وقعت منذ أيام في محافظة المزاحمية، على ما أفاد حساب الأمن في منصة "إكس".
وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة.
🎥 | إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تقبض على شخص لمحاولته الاعتداء على آخرين بسلاحٍ أبيض في محافظة المزاحمية. pic.twitter.com/Ol72uqK6rF— الأمن العام (@security_gov) November 30, 2023