شرطة الرياض تضبط مواطنًا لارتكابه جريمة مخلة بالشرف

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أعلنت شرطة منطقة الرياض أنها ألقت القبض مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
ضبط أسلحة نارية وذخيرة حيةوأضافت أنها ضبط بحوزته سلاحان ناريان وذخيرة حية، وجرى إيقافه
واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدراتوتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من
معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة.
ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.