شرطة الجوف تطيح بـ 6 أشخاص ظهروا بمحتوى مرئي في مشاجرة جماعية

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ألقت شرطة منطقة الجوف تقبض على ستة أشخاص بمحافظة القريات ظهروا بمحتوى مرئي في مشاجرة جماعية.



مشاجرة جماعية في القريات:

ضبط 5 محطات وقود في الرياض والجبيل:

وأوضحت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.وقبل ساعات ضبطت وزارة الطاقة، ووزارة التجارة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، 5 محطات وقود في محافظة الجبيل ومدينة الرياض، تابعة لأحد الكيانات التجارية، تقوم بتركيب أجهزة تغير كميات الوقود المباعة.وقامت الجهات المعنية، بعد عملية الرصد والتتبع لمواقع المحطات، وبإشراف اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، بالتوجه إلى تلك المحطات، وإغلاق جميع المضخات، بعد التأكد من عدم مطابقتها للاشتراطات المتعلقة بنظام القياس والمعايرة ونظام مكافحة الغش التجاري، إذ تبين وجود أجهزة تغير كميات الوقود المباعة.وبيّنت اللجنة أنها ستواصل حملاتها الرقابية الشاملة، والمستمرة على مدار العام، بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة؛ بهدف التأكد من جودة جميع المنتجات البترولية والخدمات المقدمة في مراكز الخدمة ومحطات الوقود، والالتزام بالاشتراطات المطلوبة، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى الارتقاء بالقطاع، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.