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شرطة الجوف تضبط مواطنين لإتلافهما جهاز رصد آلي

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المتهمان
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قبضت شرطة منطقة الجوف على مواطنين لإتلافهما جهاز رصد آلي في محافظة طبرجل وسرقة محتوياته.
وتم استرداد المسروقات وإيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة.اضافة اعلان

ضبط 4 وافدات:

وفي وقت سابق، قبضت شرطة العاصمة المقدسة على (4) وافدات من الجنسية المصرية لامتهانهن السرقة والنشل في المواقع العامة ووسائل النقل.
وتم استرداد المسروقات، وإيقافهن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهن، وإحالتهن للنيابة العامة.

القبض على مسافرين بمطار حائل الدولي:

وقبل ذلك، أعلنت جوازات مطار حائل الدولي، الأربعاء الماضي، أنها تمكنت من القبض على مسافريْن من الجنسية الباكستانية.
وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أن المسافرين تم ضبطهما لمحاولتهما دخول المملكة بطريقة غير مشروعة.
ووفق المديرية العامة للجوازات؛ فقد تم توقيفهما واستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

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