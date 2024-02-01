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شخص يمنّ على أصدقائه مازحا.. ما حكم ذلك؟

الشيخ سعد الخثلان
الخثلان
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حذّر الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية من المنّ على الأصدقاء ولو كان على سبيل المزاح.

المن ّعلى الأصدقاء حتى لو كان مازحا:

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وكان قد ورد للشيخ الخثلان سؤال على حسابه في منصة "إكس"  يقول صاحبه : "ما حكم المنّ على الأصدقاء على سبيل المزاح؟".

وكان الجواب: هذا من المزاح المذموم، إذا فعلت معروفًا لا تـمتنَّ به ولو على سبيل المزاح، وأكثر ما تقع المشاكل والعداوات بين الأصدقاء بسبب المزاح، البعيد الذي ليس بصديق يتعامل الإنسان معه معاملة خاصة، يتعامل معه -كما يقال- معاملة رسمية.

وتابع في جوابه:" لكن الصديق ربَّـما يتبسَّط معه كثيرًا، وربَّـما يتوسع معه في المزاح، فتقع بينهما شحناء، وربَّـما تقع عداوة، واللّـه تعالى يقول: {وقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ}، فالشيطان يستغل مثل هذه المواقف للنزغ بين الناس".

أعظم سبب لصلاح الذرية:



وفي وقت سابق، كشف "الخثلان" عن أعظم سبب لصلاح الذرية، حيث أوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن أعظم سبب لصلاح الذرية هو الدعاء، مع بذل أسباب الهداية من التربية الصالحة ونحو ذلك.

وأضاف أنه على الوالدين أن يدعوا الله تعالى للأبناء بالهداية، لأن الإنسان مها بذل من أسباب صلاح الذرية، ولم يرد الله هدايتهم فلن يهتدوا.

وأشار إلى أن سيدنا نوح عليه السلام كان من أولي العزم من الرسل، لم يستطع أن يهدي ابنه الذي لم يرد الله عز وجل له الهداية.

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