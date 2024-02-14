شتاء قارص.. شاهد كثافة بردية الشرف شمال غرب تبوك

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بالتزامن
مع الأجواء شديدة البرودة والشتاء القارص شمال المملكة، تكونت صباح اليوم الأربعاء، بردية
الشرف الكثيفة بمنطقة تبوك.
كثافة
بردية الشرف شمال غرب تبوكوأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كثافة بردية الشرف في تبوك وسط
أجواء شديدة البرودة وطقس غير مستقر.
📍صورة جميلة لبردية الشرف— طقس (@tqqs) February 14, 2024
شمل غرب #تبوك
الأربعاء ٤ شــعــبان ١٤٤٥هـ
14 فبراير 2024م
رصد | فهد الطرفاوي
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أمطار
رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغباروفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لا تزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار
على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم،
حائل، تبوك والجوف تمتد إلى أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الرياض والشرقية.
تساقط
الثلوج الخفيفة مع تكون الضباب كما يستمر التوقع بتكوّن الضباب على أجزاء من
تلك المناطق، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك
"علقان والظهر وجبل اللوز".
الدفاع
المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما
دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على
بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح
وهطول الأمطار.
📍بردية الشرف غرب #تبوك— طقس (@tqqs) February 14, 2024
الأربعاء ٤ شــعــبان ١٤٤٥هـ
14 فبراير 2024م
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. pic.twitter.com/gZn3MawEHN