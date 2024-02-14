شتاء قارص.. شاهد كثافة بردية الشرف شمال غرب تبوك

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بالتزامن مع الأجواء شديدة البرودة والشتاء القارص شمال المملكة، تكونت صباح اليوم الأربعاء، بردية الشرف الكثيفة بمنطقة تبوك.





كثافة بردية الشرف شمال غرب تبوك





شمل غرب

الأربعاء ٤ شــعــبان ١٤٤٥هـ

14 فبراير 2024م

رصد | فهد الطرفاوي

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. pic.twitter.com/4eTZHbNoMN 📍صورة جميلة لبردية الشرفشمل غرب #تبوك الأربعاء ٤ شــعــبان ١٤٤٥هـ14 فبراير 2024مرصد | فهد الطرفاوي February 14, 2024

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار



تساقط الثلوج الخفيفة مع تكون الضباب



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر





الأربعاء ٤ شــعــبان ١٤٤٥هـ

14 فبراير 2024م



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. pic.twitter.com/gZn3MawEHN 📍بردية الشرف غرب #تبوك الأربعاء ٤ شــعــبان ١٤٤٥هـ14 فبراير 2024م February 14, 2024

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كثافة بردية الشرف في تبوك وسط أجواء شديدة البرودة وطقس غير مستقر.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك والجوف تمتد إلى أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الرياض والشرقية.كما يستمر التوقع بتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك "علقان والظهر وجبل اللوز".فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.