شبكة طرق تعزز التبادل التجاري وتخدم ضيوف الرحمن شمال المملكة

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أسهمت شبكة الطرق بمنطقة الحدود الشمالية خلال السنوات الماضية في تعزيز التبادل التجاري وخدمة ضيوف الرحمن القادمين من جمهورية العراق الشقيقة، وخدمة أبناء المنطقة والعابرين على الطرق التي تربطها بالعديد من مناطق المملكة. اضافة اعلان

أطوال الطرق التابعة لوزارة النقل

وتبلغ أطوال الطرق التابعة لوزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة الحدود الشمالية 2424 كم وعدد التقاطعات العلوية (48) تقاطعًا علويًا، وأطوال الطرق المزدوجة (886) كلم وأطوال الطرق المفردة (1344) كلم، كما تربط شبكة الطرق منطقة الحدود الشمالية بمنطقة الجوف ومنطقة حائل والمنطقة الشرقية ودولة العراق عبر منفذ جديدة عرعر البري الدي يعد الرابط الحدودي بين المملكة و دولة العراق وهو من المنافذ الحدودية المهمة لدخول وخروج الحجاج والمعتمرين والتبادل التجاري بين الدولتين.

منفذ الحديثة الحدودي

ويمثل الطريق الرئيسي رقم (85) الممتد من منفذ الحديثة الحدودي عبر منطقة الحدود الشمالية والذي يبلغ طوله 750 كم , مسارًا أساسيًا للمسافرين القادمين من منفذ الحديثة والمتجهين لدول الخليج، وكذلك نقل البضائع والربط اللوجستي لمدينة وعد الشمال وشركة معادن للفوسفات ومصانع الإسمنت ببقية مناطق المملكة.

وعززت الطرق بالمنطقة العديد من مبادرات السلامة مثل الاهتزازات التحذيرية وتحسين التقاطعات والإنارة بالطاقة الشمسية ومن خلال المسح الميداني الذي تنفذه وزارة النقل والخدمات اللوجستية التي تسهم في تقليل الحوادث والوفيات لمستخدمي الطرق.

وتأتي منطقة الحدود الشمالية من أعلى مناطق المملكة في وفرة المراعي مما جعلها مصدرًا للثروة الحيوانية تضيف على الميزة النسبية لها والتي تصل إلى أرقام مليونية وتصدر إلى مناطق المملكة المجاورة.