شاهد وصول سيول وادي الرمة إلى غرب الرس بالقصيم

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استمرارً
للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق المملكة، وصلت سيول وادي الرمة
إلى غرب الرس بالقصيم، إثر تساقطت أمطار غزيرة على منطقة القصيم.
جريان
السيول بوادي الرمة في القصيموأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت سيول وادي الرمة ووصلت
محملة بالبرد الكثيف بعد أمطار غزيرة على القصيم، مصحوبة برياح نسطة وأجواء باردة.
لسان ووصول وجريان وادي الرمة مقطاع محيوه غرب #الرس #القصيم الان عصر الاحد ١٨ جماداخر ١٤٤٥— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) December 31, 2023
عضو المجموعة مطرسهيل أبونايف العقل pic.twitter.com/fp8LdsA0nR