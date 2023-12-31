شاهد وصول سيول وادي الرمة إلى غرب الرس بالقصيم

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استمرارً للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق المملكة، وصلت سيول وادي الرمة إلى غرب الرس بالقصيم، إثر تساقطت أمطار غزيرة على منطقة القصيم. اضافة اعلان





جريان السيول بوادي الرمة في القصيم



أمطار رعدية على 5 مناطق



سحب رعدية ورياح نشطة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت سيول وادي الرمة ووصلت محملة بالبرد الكثيف بعد أمطار غزيرة على القصيم، مصحوبة برياح نسطة وأجواء باردة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، والشرقية.في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة.فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.