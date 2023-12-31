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شاهد وصول سيول وادي الرمة إلى غرب الرس بالقصيم

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سيول وادي الرمة
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استمرارً للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق المملكة، وصلت سيول وادي الرمة إلى غرب الرس بالقصيم، إثر تساقطت أمطار غزيرة على منطقة القصيم.اضافة اعلان

جريان السيول بوادي الرمة في القصيم

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت سيول وادي الرمة ووصلت محملة بالبرد الكثيف بعد أمطار غزيرة على القصيم، مصحوبة برياح نسطة وأجواء باردة.

أمطار رعدية على 5 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، والشرقية.

سحب رعدية ورياح نشطة

في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.

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