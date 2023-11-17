شاهد.. وصول أول دفعة من سيارات الإسعاف السعودية إلى العريش

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بثت فضائية "الإخبارية"، لقطات لطائرة الإغاثة السعودية الثامنة التي تحمل على متنها مجموعة من سيارات الإسعاف والمساعدات الإغاثية لأهالي قطاع غزة. اضافة اعلان



22 سيارة إسعاف



pic.twitter.com/zkMDmsIynG #الإخبارية متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة د. سامر الجطيلي: وصلت اليوم 3 سيارات إسعاف إلى مطار العريش وسيصل مجموع سيارات الإسعاف إلى 20 سيارة #برنامج_120 November 17, 2023

الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني



وأعلن متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور سامر الجطيلي، أن ثلاث سيارات إسعاف وصلت اليوم إلى مطار العريش بجمهورية مصر العربية، تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي.وأضاف في مداخلة مع فضائية "الإخبارية"، أنه من المتوقع أن يصل مجموع سيارات الإسعاف إلى 20 أو 22 سيارة إسعاف.تأتي هذه المساعدات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.وذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود، بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.