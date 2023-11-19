شاهد.. ماذا فعلت كتل البرد بالطريق السريع "حائل _ القصيم"؟

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بالتزامن
مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تكونت
كتل البرد في أحياء وطرق ووديان حائل والقصيم.
كتل
البرد تتشكل على الطريق السريع "حائل – القصيم"
وأظهرت
مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تكونت وارتفعت كتل البرد
في عكاش، وكيف
تحول إلى ما يشبه الجبال بالطريق السريع "حائل _ القصيم".
📸 شاهد— طقس (@tqqs) November 18, 2023
كتل البرد على الطريق السريع #حائل_القصيم
السبت ٤ جمادى الأول ١٤٤٥هـ
18 نوفمبر 2023 م#وسم_1445
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حالة مطرية غزيرة
في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني
للأرصاد أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
أمطار وسيول على 11 منطقة
وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة
بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وذلك على أجزاء من مناطق جازان،
عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم،
الرياض، والشرقية.
📸 شاهد— طقس (@tqqs) November 18, 2023
ارتفاع كتل البرد في عكاش
شرق #حائل القريب
السبت ٤ جمادى الأول ١٤٤٥هـ
18 نوفمبر 2023 م#وسم_1445
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. pic.twitter.com/wjYwpL6YkZ