شاهد.. ماذا فعلت كتل البرد بالطريق السريع "حائل _ القصيم"؟

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تكونت كتل البرد في أحياء وطرق ووديان حائل والقصيم. اضافة اعلان





كتل البرد تتشكل على الطريق السريع "حائل – القصيم"





كتل البرد على الطريق السريع

السبت ٤ جمادى الأول ١٤٤٥هـ

18 نوفمبر 2023 م

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. pic.twitter.com/wYCZXi03Bq 📸 شاهدكتل البرد على الطريق السريع #حائل_القصيم السبت ٤ جمادى الأول ١٤٤٥هـ18 نوفمبر 2023 م #وسم_1445 November 18, 2023

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تكونت وارتفعت كتل البرد في عكاش، وكيف تحول إلى ما يشبه الجبال بالطريق السريع "حائل _ القصيم".





حالة مطرية غزيرة



أمطار وسيول على 11 منطقة





ارتفاع كتل البرد في عكاش

شرق

السبت ٤ جمادى الأول ١٤٤٥هـ

18 نوفمبر 2023 م

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. pic.twitter.com/wjYwpL6YkZ 📸 شاهدارتفاع كتل البرد في عكاششرق #حائل القريبالسبت ٤ جمادى الأول ١٤٤٥هـ18 نوفمبر 2023 م #وسم_1445 November 18, 2023

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، والشرقية.





الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.