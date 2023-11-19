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شاهد.. ماذا فعلت كتل البرد بالطريق السريع "حائل _ القصيم"؟

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كتل البرد
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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تكونت كتل البرد في أحياء وطرق ووديان حائل والقصيم.اضافة اعلان

كتل البرد تتشكل على الطريق السريع "حائل – القصيم"

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تكونت وارتفعت كتل البرد في عكاش، وكيف تحول إلى ما يشبه الجبال بالطريق السريع "حائل _ القصيم".


حالة مطرية غزيرة

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

أمطار وسيول على 11 منطقة

وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، والشرقية.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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