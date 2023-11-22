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شاهد.. ماذا فعلت الأمطار والسيول بمطار الملك فهد في الدمام؟

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مطر غزير بمطار الملك فهد
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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق المملكة، تساقطت، منذ أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء، أمطار غزيرة على مطار الملك فهد بالدمام.اضافة اعلان

مطر غزير وسيول جارية بمطار الملك فهد

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف اجتاحت السيول والأمطار الغزيرة مطار الملك فهد بالدمام في المنطقة الشرقية.
وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وأوضح أنه يتوقع هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والرياض تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية، في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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