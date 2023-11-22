شاهد.. ماذا فعلت الأمطار والسيول بمطار الملك فهد في الدمام؟

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استمرارًا للحالة
المطرية والتقلبات الجوية على مناطق المملكة، تساقطت، منذ أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء، أمطار غزيرة على مطار الملك فهد بالدمام.
مطر غزير وسيول جارية
بمطار الملك فهد
وأظهر مقطع فيديو تم
تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف اجتاحت السيول والأمطار الغزيرة مطار الملك
فهد بالدمام في المنطقة الشرقية.
وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد.
🔴 شاهد— طقس (@tqqs) November 21, 2023
غزارة الأمطار في
مطار الملك فهد بالدمام
الثلاثاء ٧ جمادى الأول ١٤٤٥هـ
21 نوفمبر 2023 م#وسم_1445
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