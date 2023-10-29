شاهد.. ماذا رصدت رادارات الطقس فوق منطقة تبوك؟

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كشف المركز الوطني للأرصاد أن رادارات الطقس رصدت موجة من السحب الركامية الممطرة تغطي سماء منطقة تبوك.



وأوضح أن أجزاء من منطقة تبوك تشهد الآن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة السرعة. اضافة اعلان



وأضاف أن الحالة المطرية المتوقعة تؤدي إلى جريان السيول والمتوقع بمشيئة الله استمرارها خلال الساعات القادمة.



وطالب بضرورة الابتعاد عن الأودية ومجاري السيول وأتباع تعليمات الجهات المختصة.



أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مكة والمدينة وتبوك والرياض وعدد من المناطق.



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.













