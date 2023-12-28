شاهد.. قوة سيول ملحا باليتمة جنوب المدينة صباح اليوم

أ أ
استمرارًا
للحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق المملكة، جرت صباح اليوم الخميس، السيول المتدفقة
في ملحا باليتمة نتيجة تساقط أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة.
جريان سيول ملحا باليتمة جنوب المدينةوأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول القوية بمنطقة
المدينة إثر غزارة الأمطار على اليتمة.
سيل ملحا ب اليتمة جنوب #المدينه_الان صباح الخميس ١٥ جماداخر ١٤٤٥ #امطار_المدينه— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) December 28, 2023
📷 عبدالرحيم السهلي pic.twitter.com/aBgvMv7YRI
أمطار
رعدية وجريان السيول على هذه المناطقوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.
وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.