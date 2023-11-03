شاهد.. قوة سيل وبروق شمال المعظم جنوب شرق تبوك

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بالتزامن مع تحذيرات الأرصاد والدفاع المدني من حالة مطرية على مناطق المملكة مصحوبة برياح نشطة وبرد وجريان السيول، جرت السيول نتيجة غزارة الأمطار على تبوك ومكة والرياض وعدد من مناطق المملكة. اضافة اعلان





قوة وسيل المعظم شرق تبوك



سيل وبروق شمال المعظم

جنوب شرق

الجمعة ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

3 نوفمبر 2023 م

رصد | فواز الحربي

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. pic.twitter.com/QNm6KScyQP 🔴 ياجمال المنظر 👌سيل وبروق شمال المعظمجنوب شرق #تبوك الجمعة ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ3 نوفمبر 2023 م #وسم١٤٤٥ رصد | فواز الحربي November 3, 2023

أمطار رعدية وزخات البرد وسيول على مناطق المملكة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، قوة سيل وبروق شمال المعظم جنوب شرق تبوك.كما أغرقت مياه السيول شوارع حائل بعد تساقط أمطار غزيرة، وذلك بالتزامن مع السيول القوية بالطائف وجدة وعدد من المدن والمحافظات والمناطق.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السشيول بمناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.