شاهد.. قوة سيل وبروق شمال المعظم جنوب شرق تبوك

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بالتزامن مع تحذيرات الأرصاد والدفاع المدني من حالة مطرية
على مناطق المملكة مصحوبة برياح نشطة وبرد وجريان السيول، جرت السيول نتيجة غزارة
الأمطار على تبوك ومكة والرياض وعدد من مناطق المملكة.
قوة وسيل المعظم شرق تبوكوأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، قوة سيل وبروق شمال المعظم جنوب شرق تبوك.
كما أغرقت مياه السيول شوارع حائل بعد تساقط أمطار غزيرة، وذلك بالتزامن مع السيول القوية بالطائف وجدة وعدد من المدن والمحافظات والمناطق.
🔴 ياجمال المنظر 👌— طقس (@tqqs) November 3, 2023
سيل وبروق شمال المعظم
جنوب شرق #تبوك
الجمعة ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
3 نوفمبر 2023 م#وسم١٤٤٥
رصد | فواز الحربي
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