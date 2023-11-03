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شاهد.. قوة سيل وبروق شمال المعظم جنوب شرق تبوك

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سيول وبروق تبوك
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بالتزامن مع تحذيرات الأرصاد والدفاع المدني من حالة مطرية على مناطق المملكة مصحوبة برياح نشطة وبرد وجريان السيول، جرت السيول نتيجة غزارة الأمطار على تبوك ومكة والرياض وعدد من مناطق المملكة.اضافة اعلان

قوة وسيل المعظم شرق تبوك

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، قوة سيل وبروق شمال المعظم جنوب شرق تبوك.
كما أغرقت مياه السيول شوارع حائل بعد تساقط أمطار غزيرة، وذلك بالتزامن مع السيول القوية بالطائف وجدة وعدد من المدن والمحافظات والمناطق.


أمطار رعدية وزخات البرد وسيول على مناطق المملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السشيول بمناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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