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شاهد.. قوة سيل شعيب الثرماني مع شلالات الأمطار في حريملاء بالرياض

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سيول الرياض
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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق المملكة، جرت السيول القوية بالثرماني نتيجة غزارة الأمطار التي أدت لتدفق شلالات حريملاء، بمنطقة الرياض.اضافة اعلان

قوة سيل شعيب الثرماني مع شلالات الأمطار في حريملاء 

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد لقوة وانتشار سيول الثرماني بالتزمان مع شلالات حريملاء، مع أمطار وتقلبات، وسط أمطار الرياض الغزيرة وتقلبات جوية.

أمطار غزيرة على محافظات الرياض

فيما نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على محافظات الرياض  اليوم، تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة، وتدنياً في مستوى الرؤية الأفقية، وتساقطاً للبرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.


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