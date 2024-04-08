شاهد.. قوة سيل شعيب الثرماني مع شلالات الأمطار في حريملاء بالرياض

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استمرارًا
للحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق المملكة، جرت السيول القوية بالثرماني
نتيجة غزارة الأمطار التي أدت لتدفق شلالات حريملاء، بمنطقة الرياض.
قوة سيل شعيب الثرماني مع شلالات الأمطار في حريملاء وأظهرت
مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد لقوة وانتشار سيول الثرماني
بالتزمان مع شلالات حريملاء، مع أمطار وتقلبات، وسط أمطار الرياض الغزيرة وتقلبات
جوية.
📍سيل شعيب الثرماني— طقس (@tqqs) April 8, 2024
في بلدة البرّه غرب #الرياض
الاثنين ٢٩ #رمضان ١٤٤٥هـ
8 إبـريـل 2024م
(متداول)
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أمطار
غزيرة على محافظات الرياضفيما
نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على محافظات الرياض اليوم، تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة، وتدنياً في مستوى الرؤية
الأفقية، وتساقطاً للبرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
📍شلالات الأمطار في #حريملاء— طقس (@tqqs) April 8, 2024
الاثنين ٢٩ #رمضان ١٤٤٥هـ
8 إبـريـل 2024م
.
. pic.twitter.com/TBlP7GNxwy