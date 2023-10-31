الثلاثاء، 16 ربيع الثاني 1445 ، 31 أكتوبر 2023

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شاهد.. قوة بردية ثرب شمال المهد جنوب شرق المدينة

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بردية ثرب بالمدينة
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استمرارًا للتقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها المملكة، شهدت محافظة المهد بردية قوية بثرب جنوب شرق المدينة المنورة، بالتزامن مع هطول أمطار غزيرة وجريان السيول.اضافة اعلان

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، كيف ضربت المهد بردية ثرب القوية حيث جرت السيول بالمدينة نتيجة تساقط أمطار غزيرة.

أمطار وسيول على معظم مناطق المملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والقصيم وحائل.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.





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