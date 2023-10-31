شاهد.. قوة بردية ثرب شمال المهد جنوب شرق المدينة

أ أ

استمرارًا للتقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها المملكة، شهدت محافظة المهد بردية قوية بثرب جنوب شرق المدينة المنورة، بالتزامن مع هطول أمطار غزيرة وجريان السيول. اضافة اعلان



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، كيف ضربت المهد بردية ثرب القوية حيث جرت السيول بالمدينة نتيجة تساقط أمطار غزيرة.





أمطار وسيول على معظم مناطق المملكة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر





بردية شرق ثرب شمال

جنوب شرق

الثلاثاء ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

31 أكتوبر 2023 م

من | عبدالعزيز الرحيمي

.

. pic.twitter.com/PZL8MqU77B 🔴 فيديوبردية شرق ثرب شمال #المهد جنوب شرق #المدينة_المنورة الثلاثاء ١٦ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ31 أكتوبر 2023 م #وسم١٤٤٥ من | عبدالعزيز الرحيمي October 31, 2023

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والقصيم وحائل.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.