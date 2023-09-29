شاهد.. قوة العصف المطري على السهلة شرق أملج بتبوك

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وسط حالة من الطقس المتقلب، تساقطت، عصر اليوم، كميات غزيرة من الأمطار على السهلة شرق محافظة
أملج في منطقة تبوك.
أمطار غزيرة على الشبحة في أملج بتبوكوأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهدت السهلة
بأملج لأمطار غزيرة مع رياح نشطة مصحوبة بتساقط حبات البرد.
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أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع استمرار هطول أمطار رعدية
مصحوبة بزخات من البرد.
رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار
وبين أن الحالة مصحوبة
برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق جازان
وعسير والباحة والمدينة المنورة، تصل إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.
الدفاع
المدني يطالب بأخذ الحيطة والحذر
فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر
من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على عدد من مناطق المملكة، مشددة على ضرورة البقاء في أماكن
آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) September 29, 2023
امطار غزيرة على السهلة
شرق #أملج
الجمعة ١٤ ربيع الأول ١٤٤٥هـ
29 سبتمبر 2023 م
من | خالد الحجوري
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