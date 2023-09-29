شاهد.. قوة العصف المطري على السهلة شرق أملج بتبوك

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وسط حالة من الطقس المتقلب، تساقطت، عصر اليوم، كميات غزيرة من الأمطار على السهلة شرق محافظة أملج في منطقة تبوك.





أمطار غزيرة على الشبحة في أملج بتبوك اضافة اعلان



أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول



رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



الدفاع المدني يطالب بأخذ الحيطة والحذر





امطار غزيرة على السهلة

شرق

الجمعة ١٤ ربيع الأول ١٤٤٥هـ

29 سبتمبر 2023 م

من | خالد الحجوري

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. pic.twitter.com/Cu4iQB8s4p 🔴 فيديوامطار غزيرة على السهلةشرق #أملج الجمعة ١٤ ربيع الأول ١٤٤٥هـ29 سبتمبر 2023 ممن | خالد الحجوري September 29, 2023

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهدت السهلة بأملج لأمطار غزيرة مع رياح نشطة مصحوبة بتساقط حبات البرد.وكان المركز الوطني للأرصاد توقع استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد.وبين أن الحالة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة والمدينة المنورة، تصل إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على عدد من مناطق المملكة، مشددة على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.