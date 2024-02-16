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شاهد.. قوة الرياح مع عصف الأمطار على شقراء بالرياض

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أمطار شقراء
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مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، شهدت محافظة شقراء بمنطقة الرياض، عصر اليوم الجمعة، هبوب رياح قوية مع تساقط أمطار غزيرة.اضافة اعلان

رياح قوية مع عصف الأمطار على شقراء بالرياض

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، قوة الأمطار مع الرياح الشديدة القوية التي أثرت في مدى الرؤية الأفقية.

أمطار ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، القصيم، الرياض، الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
 بينما تكون متوسطة في مجملها على مناطق جازان، عسير، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المنطقة الشرقية.

انخفاض ملموس في درجات الحرارة

 في حين يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من شمال وشمال غرب المملكة تصحب بنشاط في الرياح السطحية.

 كما يتوقع استمرار تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك "جبل اللوز – علقان".

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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