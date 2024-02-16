شاهد.. قوة الرياح مع عصف الأمطار على شقراء بالرياض

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مع
التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، شهدت
محافظة شقراء بمنطقة الرياض، عصر اليوم الجمعة، هبوب رياح قوية مع تساقط أمطار غزيرة.
رياح
قوية مع عصف الأمطار على شقراء بالرياضوأظهرت
مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، قوة الأمطار مع الرياح
الشديدة القوية التي أثرت في مدى الرؤية الأفقية.
📍شاهد— طقس (@tqqs) February 16, 2024
قوة عصف الأمطار في
سحابة #شقراء
الجمعة ٦ شــعــبان ١٤٤٥هـ
16 فبراير 2024م
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أمطار
ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار
في
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة
للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، القصيم، الرياض،
الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
بينما تكون متوسطة في مجملها على مناطق جازان، عسير، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المنطقة الشرقية.
انخفاض
ملموس في درجات الحرارة
في حين يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على
أجزاء من شمال وشمال غرب المملكة تصحب بنشاط في الرياح السطحية.
#شقراء الان عصف رعدي وامطار غزيرة عصر الجمعة ٦ شعبان ١٤٤٥ pic.twitter.com/UDgYk5BKIx— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) February 16, 2024
كما يتوقع استمرار تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك "جبل اللوز – علقان".