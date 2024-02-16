شاهد.. قوة الرياح مع عصف الأمطار على شقراء بالرياض

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مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، شهدت محافظة شقراء بمنطقة الرياض، عصر اليوم الجمعة، هبوب رياح قوية مع تساقط أمطار غزيرة.





رياح قوية مع عصف الأمطار على شقراء بالرياض





قوة عصف الأمطار في

سحابة

الجمعة ٦ شــعــبان ١٤٤٥هـ

16 فبراير 2024م

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. pic.twitter.com/78BOEc7XTc 📍شاهدقوة عصف الأمطار فيسحابة #شقراء الجمعة ٦ شــعــبان ١٤٤٥هـ16 فبراير 2024م February 16, 2024

أمطار ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



انخفاض ملموس في درجات الحرارة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، قوة الأمطار مع الرياح الشديدة القوية التي أثرت في مدى الرؤية الأفقية.في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، القصيم، الرياض، الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.بينما تكون متوسطة في مجملها على مناطق جازان، عسير، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، المنطقة الشرقية.في حين يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من شمال وشمال غرب المملكة تصحب بنشاط في الرياح السطحية.كما يتوقع استمرار تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك "جبل اللوز – علقان".فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.