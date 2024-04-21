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شاهد.. قوة الأمطار والسيول بوادي نيرا بالمخواة في الباحة

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سيول الباحة
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بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت اليوم أمطار غزيرة أدت لجريان السيول كالأنهار بوادي نيرا بمحافظة المخواة في الباحة.اضافة اعلان

أمطار غزيرة وسيول بوادي نيرا بالمخواة في الباحة

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول نتيجة الأمطار الغزيرة بالباحة خاصة وادي نيرا بمحافظة المخواة.


أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة.

 في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية "رفحاء" مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة.

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر والبقاء في أماكن آمنة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.

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