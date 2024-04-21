شاهد.. قوة الأمطار والسيول بوادي نيرا بالمخواة في الباحة

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بالتزامن
مع التقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت اليوم أمطار
غزيرة أدت لجريان السيول كالأنهار بوادي نيرا بمحافظة المخواة في الباحة.
أمطار غزيرة وسيول بوادي نيرا بالمخواة في الباحةوأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول نتيجة
الأمطار الغزيرة بالباحة خاصة وادي نيرا بمحافظة المخواة.
أمطار
رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيولوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة لا تزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح
نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة.
امطار وسيول وادي #نيرا محافظة #المخواة_الان— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) April 21, 2024
تصوير احمد خرباش pic.twitter.com/Gmxf3Rjv7y
في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية "رفحاء" مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة.