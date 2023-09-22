شاهد.. قوة أمطار المعقص بالعرضيات في منطقة مكة

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تساقطت مساء اليوم الجمعة كميات غزيرة من الأمطار على المعقص بمحافظة العرضيات وأدت جريان السيول بمنطقة مكة المكرمة.

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سيول وأمطار غزيرة ورياح نشطة بمكة



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، كيف تعرضت المعقص بالعرضيات لأمطار غزيرة وسيول وشلالات مع رياح قوية.

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة



رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأفاد المركز بأن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.