الجمعة، 07 ربيع الأول 1445 ، 22 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

شاهد.. قوة أمطار المعقص بالعرضيات في منطقة مكة

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عصف مطري على العرضيات
أ أ
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تساقطت مساء اليوم الجمعة كميات غزيرة من الأمطار على المعقص بمحافظة العرضيات وأدت جريان السيول بمنطقة مكة المكرمة.

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سيول وأمطار غزيرة ورياح نشطة بمكة

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، كيف تعرضت المعقص بالعرضيات لأمطار غزيرة وسيول وشلالات مع رياح قوية.

 

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وأفاد المركز بأن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.
وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.





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