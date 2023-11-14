شاهد.. غزارة وقوة أمطار الناصفة شرق القريات

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بالتزامن مع الحالة الجوية والطقس غير المستقر بأجواء المملكة، شهدت محافظة القريات بمنطقة الجوف شمال الملكة، اليوم الثلاثاء، هطول كميات غزيرة من الأمطار الغزيرة، مصحوبة بتساقط البرد. اضافة اعلان





أمطار غزيرة وبرد ورياح هابط بالقريات



سيول وأمطار رعدية ورياح نشطة





امطار الناصفة شرق

الثلاثاء ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

14 نوفمبر 2023 م

من | عبدالمجيد الضبيعان

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. pic.twitter.com/CHYtBQAjJv 🔴 فيديوامطار الناصفة شرق #القريات الثلاثاء ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ14 نوفمبر 2023 م #وسم١٤٤٥ من | عبدالمجيد الضبيعان November 14, 2023

حالة مطرية متوقعة على هذه المناطق



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهدت القريات تساقط أمطار غزيرة مع تناثر البرد وهبوب رياح هابطة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك.وتمتد الحالة إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم، المدينة المنورة، ومكة المكرمة، كما لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة، ومكة المكرمة، تمتد إلى المدينة المنورة.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.