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شاهد.. غزارة وقوة أمطار الناصفة شرق القريات

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أمطار القريات
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بالتزامن مع الحالة الجوية والطقس غير المستقر بأجواء المملكة، شهدت محافظة القريات بمنطقة الجوف شمال الملكة، اليوم الثلاثاء، هطول كميات غزيرة من الأمطار الغزيرة، مصحوبة بتساقط البرد.اضافة اعلان

أمطار غزيرة وبرد ورياح هابط بالقريات

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهدت القريات تساقط أمطار غزيرة مع تناثر البرد وهبوب رياح هابطة.

سيول وأمطار رعدية ورياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك.

حالة مطرية متوقعة على هذه المناطق

وتمتد الحالة إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم، المدينة المنورة، ومكة المكرمة، كما لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة، ومكة المكرمة، تمتد إلى المدينة المنورة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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