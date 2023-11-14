شاهد.. غزارة وقوة أمطار الناصفة شرق القريات

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بالتزامن مع الحالة الجوية والطقس غير المستقر بأجواء المملكة،
شهدت محافظة القريات بمنطقة الجوف شمال الملكة، اليوم الثلاثاء، هطول كميات غزيرة من الأمطار الغزيرة، مصحوبة بتساقط البرد.
أمطار غزيرة وبرد ورياح هابط بالقرياتوأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي،
كيف شهدت القريات تساقط أمطار غزيرة مع تناثر البرد وهبوب رياح هابطة.
سيول وأمطار رعدية ورياح نشطةوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني
للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة
بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية،
الجوف، وتبوك.
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) November 14, 2023
امطار الناصفة شرق #القريات
الثلاثاء ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
14 نوفمبر 2023 م#وسم١٤٤٥
من | عبدالمجيد الضبيعان
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