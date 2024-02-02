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شاهد.. ضباب الصمان الكثيف يُغطي محمية الملك عبدالعزيز

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ضباب الصمان
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بالتزامن مع التقلبات الجوية والطقس غير المستقر بمناطق مختلفة من المملكة، غطى ضباب هضبة الصمان الكقيف محمية الملك عبد العزيز شمال المملكة.اضافة اعلان

ضباب الصمان يغطي محمية الملك عبدالعزيز

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي،  كيف ضباب هضبة الصمان الكقيف محمية الملك عبد العزيز شمال المملكة.وسط أجواء شديدة البرودة.

انخفاض درجات الحرارة بمعظم مناطق المملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن توالى درجات الحرارة انخفاضها الملموس على معظم مناطق المملكة.

رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

وأوضح ان الحالة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من منطقة نجران.

في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على مرتفعات منطقة تبوك "علقان- الظهر- جبل اللوز".

أمطار موقعة مع تكون الضباب

 كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار خفيفة وتكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار

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