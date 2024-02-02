شاهد.. ضباب الصمان الكثيف يُغطي محمية الملك عبدالعزيز

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بالتزامن
مع التقلبات الجوية والطقس غير المستقر بمناطق مختلفة من المملكة، غطى ضباب هضبة
الصمان الكقيف محمية الملك عبد العزيز شمال المملكة.
ضباب
الصمان يغطي محمية الملك عبدالعزيز وأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف ضباب هضبة الصمان الكقيف محمية الملك عبد
العزيز شمال المملكة.وسط أجواء شديدة البرودة.
انخفاض
درجات الحرارة بمعظم مناطق المملكةوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن توالى درجات
الحرارة انخفاضها الملموس على معظم مناطق المملكة.
رياح
سطحية مثيرة للأتربة والغباروأوضح
ان الحالة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى
الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية يمتد تأثيرها إلى الأجزاء
الشرقية من منطقة نجران.
📍 ربيع وضباب الصمان 👌🏻😍#محمية_الملك_عبدالعزيز_الملكية— طقس (@tqqs) February 2, 2024
📸 عبدالعزيز الجلال pic.twitter.com/OtxOnF2Elx
في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على مرتفعات منطقة تبوك "علقان- الظهر- جبل اللوز".